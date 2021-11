Segurament ho has sentit més d'una vegada els darrers dies: "Hem de comprar els regals ràpid, que s'acabaran i no n'hi hauran". És una frase que respon al temor que hi hagi escassetat de joguines i regals, especialment tecnològics, seguint la tendència del sector industrial, que està faltat de matèries primeres. En aquest vídeo, Jordi Franch, professor d'ADE d'UManresa, analitza la situació i intenta respondre a la pregunta que tothom es fa: "faltaran regals per Nadal?".