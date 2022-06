Males notícies per a les butxaques dels consumidors. Aquest dimecres, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha informat que la inflació anual a l'Estat s'ha disparat un altre punt i mig al juny i ha superat els dos dígits, fins al 10,2%, segons l'indicador avançat de l'Índex de Preus al Consum (IPC). Es tracta d'un punt i mig més que la taxa anual del maig, que es va situar en el 8,7%, i suposa la taxa més alta des de l'abril del 1985. Per entendre ben bé què suposen aquestes xifres, Regió7 ha demanat a Jordi Franch, professor d'ADE de Manresa, que ho expliqui de forma didàctica en un vídeo breu. Segons Franch, la inflació sempre és un "càncer" per a la societat i alerta que ve un panorama no massa engrescador.