El Fòrum Empresarial de Regió7 i Prensa Ibérica aplega aquest matí 150 persones a Sant Benet
Cent cinquanta persones, entre autoritats, empresaris i representants de la societat civil del territori, s'han aplegat aquest matí a La Fàbrica de Sant Benet de Bages en la segona edició del Fòrum Empresarial de la Catalunya Central, que organitzen Regió7, El Periódico, Actius i Prensa Ibérica. El fòrum enguany ha debatut sobre la gestió dels nous reptes en un moment econòmic d'especial singularitat per les dificultats que comporta un entorn global canviant i tensat per l'actualitat geopolítica. La jornada ha volgut posar sobre la taula les qüestions que més preocupen empresaris, institucions i ciutadania, i alhora generar complicitats que permetin avançar plegats.