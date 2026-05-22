Així ha estat la protesta davant l'oficina de Treball de Manresa per l'acomiadament d'una treballadora de Casa Masa
Més de dos-cents delegats del sector industrial de CCOO al Bages i el Vallès Occidental s'han concentrat aquest divendres al matí davant l'oficina de Treball de la Generalitat a Manresa per reclamar la readmissió de la seva delegada LOLS a la sallentina Casa Mas, Aroa Aguilar, acomiadada "per segona vegada per promoure eleccions sindicals a l'empresa", segons el sindicat, motiu que l'empresa nega en al·legar causes disciplinàries. La manifestació era amb motiu de l’acte de conciliació previ al judici per l’acomiadament de la sindicalista, que ha acabat sense acord. Més informació