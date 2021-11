Aquest dissabte es preveu una jornada amb sol i pocs canvis arreu del territori. Això sí, durant les primeres hores de la jornada s'esperen bancs de boira a la depressió Central, que aniran trencant-se a mesura que passen les hores.

Al vessant nord del Pirineu és possible que hi hagi intervals de núvols baixos que deixaran el cel mig ennuvolat de matinada. Tot i això, no s'esperen precipitacions a cap punt de Catalunya.

Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran lleugerament més baixes, que oscil·laran entre 5 i 10 °C al litoral i al prelitoral nord, entre 3 i 8 °C a la resta del litoral i prelitoral i entre -2 i 3 °C a la resta del país. Pel que fa a les màximes, seran similars o fins i tot, més altes que les de divendres. La mitjana voltarà entre 10 i 15 °C al Pirineu i entre 12 i 17 °C a la resta, localment més alta a punts del litoral.