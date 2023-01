L'onada de fred que viu Catalunya ha fet caure les temperatures aquesta nit i matinada per sota dels 0ºC . A Manresa, els termòmetres han caigut fins als -5,4ºC a les vuit del matí. A la mateixa hora, a Berga s'han registrat -4,5ºC i a Solsona, -6,4ºC. Entre les mínimes més destacades registrades a primera hora, a les comarques de l'àmbit del Regió7 destaquen els -8,6ºC de Guixers. Al Bages, Cardona i Sant Salvador de Guardiola han despertat aquest matí amb els termòmetres a -7,7ºC i -7,3ºC, respectivament.

Fins al moment, aquesta seria la temperatura mínima provisional del dia.

Destaquen les glaçades arribant a punts de la mateixa línia de la costa, per exemple els -4 ºC de Viladecans (el Baix Llobregat) o els -3.3 ºC de Cunit (el Baix Penedès). pic.twitter.com/YWdB964n5K — Meteocat (@meteocat) 22 de enero de 2023

A alta muntanya, el torb és el gran protagonista amb temperatures que oscil·len entre els -10ºC i els -15ºC (-15,5ºC a la Bonaigua i -14,8ºC a Sasseuva, a la Val d'Aran). Al llarg del dia, farà vent sobretot als dos extrems del país, i al Pirineu encara podrà anar caient alguna nevada. En canvi, a la resta del país hi haurà força estones de sol. A més, encara hi ha activada l'alerta del Pla Vencat, amb perill molt alt al Pirineu.

Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i ha reclamat als municipis que informin al CECAT dels espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin i també que activin els procediments i convenis que disposin per a aquesta situació. Barcelona ja ha activat l'operació fred en fase d'alerta i ha habilitat 262 places addicionals per acollir persones que necessitin un lloc on pernoctar. Des del passat 1 de desembre s'han atès 350 persones. D'aquestes, 287 eren homes i 63 dones.

Protecció Civil també recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, garantint sempre una correcte ventilació.