Uns flocs de neu anecdòtics han caigut sobre Sant Jeroni (1.236 metres) aquest dijous. La neu ha començat enfarinar els paisatges del cim cap a les 12 del migdia. Les volves, que han caigut amb poca intensitat, han anat acompanyades de temperatures fredes. Segons el Parc Natural de Montserrat, durant el matí s'ha arribat als -0,9 ºC.

El Servei Meteorològic va alertar ahir que durant el matí de dijous la neu no només es deixaria veure als punts més alts del país. Durant la jornada, es podrien veure nevades a partir d'uns 300-400 metres, encara que amb una intensitat molt baixa. A la tarda, hi haurà algun ruixat a punts de muntanya del nord i nord-est, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 900 metres.

En conjunt del país, però, s'espera que aquest dijous les temperatures siguin lleugerament més altes que les de dimecres. A la regió central, els termòmetres cauran sota zero i es registraran valors entre els -3ºC a punts d'interior i -6ºC a l'alta muntanya. Per la seva banda, la temperatura màxima serà lleugerament més baixa. Els termòmetres se situaran per sota dels 10ºC, amb excepció del Bages i l'Anoia on la temperatura podria pujar fins als 11ºC. A la resta de comarques de l'àmbit del Regió7, la màxima se situarà al voltant dels 8ºC.