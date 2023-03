Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’Alerta del Pla Ventcat davant la previsió d'un episodi de vent de component oest amb ratxes que podrien superar els 72 km/h per aquest divendres i fins al migdia de dissabte. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) afectarà la meitat oest de Catalunya, incloent-hi la regió central.

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses, on podrien caure branques o arbres.

En l'àmbit urbà avisa que cal ser molt prudent amb la possible caiguda d'elements estructurals a la via pública. Per altre costat, a nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent.

A banda, el cel estarà ennuvolat a gran part del país i no es descarta alguna precipitació feble als Pirineus. La cota de neu se situarà en els 2.000 metres. Les mínimes descendiran, mentre que les màximes seran lleugerament més altes.