Arriba un episodi de pluges a Catalunya: on i quan plourà? Aquesta és la previsió del Meteocat

És oficial: arriba "un episodi de pluges que afectarà tota Espanya des de divendres fins, com a mínim, l'1 de maig", ha confirmat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Les precipitacions cauran, sobretot, a Catalunya, les illes Balears i Galícia. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha precisat on i quan plourà.

Pluges de dissabte

L'aigua començarà a caure divendres, però serà dissabte quan arribi a tots els racons de Catalunya. De fet, la probabilitat de pluja és superior al 95% en gairebé tot el territori. Així i tot, plourà de forma més abundant al Pirineu i a l'oest del territori, on s'acumularan més de 20 l/m2. A més, al Pirineu Occidental (Vall d'Aran) se superaran els 50 l/m2. El Meteocat també avisa de tempestes en aquestes zones a partir de la tarda.

Per contra, plourà menys al litoral català, on la possibilitat de precipitacions vorejarà entre el 65% i el 95%. Malgrat això, el paraigua serà un complement més.

Un diumenge més tranquil

Les precipitacions continuaran predominant durant la jornada de diumenge, si bé canviaran de quadrant: seran més abundants en l'est que en l'oest. No obstant això, el Meteocat avisa que les pluges seran "més continuades i extenses durant la tarda". Amb tot, "la probabilitat que se superin els 20 l/m2 al llarg del dia és baixa gairebé en tot el territori, encara que no és descartable", reconeix l'empresa pública.

Dilluns, el dia més plujós

La probabilitat de precipitacions d'entre el 95% i el 100% tornarà a estendre's el dilluns per tota Catalunya, que finalment tindrà pluges generalitzades i generoses. S'esperen més de 20 l/m2, "sobretot en punts del quadrant nord-est", recalca el Meteocat, que encara no dona la previsió del temps per a dimarts i dimecres.