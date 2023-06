El director i presentador del programa nocturn 'El Chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, analitza les últimes informacions sobre la possible tornada de Leo Messi al FC Barcelona. "Laporta, pots fitxar a Messi o no el pots fitxar? és fum o no és fum?" "Hi ha alguna cosa a què agafar-se amb el fitxatge de Messi o és tot una broma", es pregunta Pedrerol.

Aquests són alguns dels titulars del videoanàlisi de Pedrerol: "Messi és omnipresent. S'acomiada Busquets i apareix Messi. S'acomiada Alba i apareix Messi"

"Per què diuen a l'Aràbia Saudita que Messi és a prop?"

"Per què L'Équipe diu que hi ha una operació pont via Inter de Miami?

"Que ens expliquin què passa de veritat amb Messi"