El Race Village habilitat per l'organització de la Copa Amèrica de Vela per seguir l'esdeveniment rep aficionats i curiosos en la primera jornada de la competició. Es tracta d'un espai ubicat al Moll de la Fusta, obert al públic, amb aforament per a 9.500 persones i més de 25.000 metres quadrats, que disposa de pantalles gegants per seguir les proves, així com oferta d'oci i restauració.