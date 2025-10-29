Així ha estat el funeral d'Estat en record de les víctimes de la DANA
Familiars de les víctimes de la dana han demanat durant el funeral d'Estat d'aquest dimecres a València saber la "veritat" del que va passar ara fa un any, alhora que han atribuït la catàstrofe no al fenomen natural, sinó als que van "ometre el seu deure". Les víctimes i els seus familiars han estat els protagonistes d'un acte que ha comptat amb la presència de totes les autoritats espanyoles, entre elles el mateix president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha estat esbroncat durant dos minuts pels familiars mentre tots esperaven asseguts que comencés l'acte. El rei Felip VI ha estat l'encarregat de cloure l'acte amb un discurs en què ha advocat per seguir indagant en les causes de la tragèdia per "evitar que torni a passar". Més informació