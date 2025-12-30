Una unitat aèria de la Guàrdia Civil pentinant la zona del balneari de Panticosa on s'ha produït una allau que ha atrapat sis persones i ha provocat tres morts.
Una allau ha atrapat sis persones que practicaven esquí de muntanya al Pirineu d'Osca, provocant la mort de dos homes i una dona. Mentrestant, una altra dona ha resultat ferida lleu i dos homes més n'han pogut sortir il·lesos. Els serveis d'emergència han estat alertats a les 13 hores i s'han desplaçat fins a la cara oest del pic Tablato, a la zona del balneari de Panticosa. Efectius de la Guàrdia Civil han activat els Grups de Rescat i Intervenció en Muntanya de Panticosa, Jaca i Osca, a més d'una unitat aèria. El punt de l'incident és freqüentat per aficionats a l'esquí de muntanya i compta amb un desnivell de 1.000 metres. A la zona estava actiu el risc d'allaus en un nivell de dos sobre cinc, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Més informació