L'Oscar Gallego i el Bilel Boukili, són dos joves santfruitosencs que han convertit els seus exercicis físics diaris a l'aire lliure en una passió. Junts, formen part d'un grup de joves de Sant Fruitós i de municipis veïns que cada tarda es troben en un parc per exercitar-se i guanyar musculatura, entre els quals Miguel Sánchez, de Balsareny.

Tots tres, juntament amb el fisioterapeuta Magí Soler, expliquen en aquest vídeo en què consisteix exactament la cal·listènia, perquè els agrada i els riscos que té. Aquesta manera d'exercitar-se guanya adeptes cada any. Boukili, Gallego i Sánchez van començar a practicar-la com a passatemps, però ara, els ha obert les portes de competicions i a impartir classes. Els esportistes, tots sobre la vintena d'edat, asseguren que aquest és un tipus d'entrenament apte per a tots els públics.

La cal·listènia es considera una disciplina de les més tècniques dins del món del fitness i en la qual s'utilitza el mateix pes corporal com a resistència. I requereix poc material, tan sols unes barres de ferro que cada vegada més ajuntaments instal·len a parcs públics. A Sant Fruitós, per exemple, hi ha un espai per practicar cal·listènia a la zona del Bosquet.

Precisament el parc d'street workout del Bosquet de Sant Fruitós va acollir diumenge al matí la primera competició de cal·listènia de la comarca. La trobada va aplegar una quinzena de joves de diverses localitats bagenques, que van exhibir les seves habilitats en una disciplina encara poc coneguda però molt visual. La competició es va realitzar per iniciativa de Boukili, que va treballar a l'àrea d'acció juvenil en el marc del programa de garantia juvenil. L'organització va anar a càrrec del Nexe Espai Jove.