El crossfit és un sistema d’entrenament de força i condicionament físic basat en exercicis funcionals constantment variats i realitzats amb alta intensitat. Aquesta és la definició ‘de manual’ per excel·lència sobre aquesta disciplina esportiva que cada any té més adeptes. Però n’hi ha d’altres que van molt més enllà del que és purament tècnic. Els entrenadors dels diferents centres del Bages defineixen el crossfit com un estil de vida, alguns també diuen que els ha canviat la forma d’afrontar els reptes i, en general, tothom afirma que aquest esport enganxa, i molt.