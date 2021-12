Regió7 estrena nova sèrie: Estació d’hivern. Amb aquesta nova proposta, el diari obre una finestra a la temporada de neu, amb entrevistes, reportatges, novetats i algunes de les cares de casa nostra que més han triomfat en els esports d’hivern.

En el primer episodi, l’estació d’esquí La Molina és protagonista i la seva Cap comercial i màrqueting, Marta Viver, ens explica com afronten els pròxims mesos, amb la flexibilitat de les restriccions per la covid. També hi ha lloc per conèixer l’actualitat amb petites dosis d’algunes notícies que estan marcant la temporada. L’hi donarem un cop d’ull al temps per esbrinar com serà el cel aquest cap de setmana i finalment hi ha un recull del bo i millor a la neu a les xarxes socials.

Cada setmana s’estrenaran nous episodis d’Estació d’hivern, la sèrie que us apropa la temporada de neu sense sortir de casa.