Què és el cúrling? En el tercer episodi d'Estació d'hivern, parlem amb el president del Curling Puigcerdà, Carles de Moixó, un dels millors equips catalans que practiquen aquesta disciplina esportiva. També hi haurà temps per conèixer els punts imprescindibles que has de visitar a Puigcerdà, com el seu emblemàtic llac o provar el plat estrella de la zona: el trinxat de la Cerdanya.