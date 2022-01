Sabeu com prevenir-vos d'una allau? Quines són les zones del territori català amb més perill d'allaus? La cap de la unitat de prevenció d'allaus de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Glòria Martí, ens ho explica. També ens donarà les eines necessàries en cas de quedar-se atrapat i n'explicarà el seu funcionament. En aquest sisè capítol també hi haurà temps per marxar fins a La Molina i parlar amb l'escola d'esquí Sota Zero per saber com està funcionant aquesta temporada que segueix marcada per la covid.