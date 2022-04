Ruth Guerrero ha estat l'ànima del renovat Centre d'Esports Manresa en els darrers dos anys. Capitaneja el timó d'una entitat amb 115 anys d'història que travessa un moment d'esplendor, amb uns play-offs per optar a l'ascens a segona RFEF assegurats. La seva faceta emprenedora l'ha portat ser una de les poques dones en presidir un club esportiu a la Catalunya Central. Quan va assolir-ne el lideratge, diu, va ser amb l'objectiu de "salvar una entitat que es trobava en una situació molt complexa".

Des de la seva arribada, treballa per aconseguir un índex més ampli de noies futbolistes i posar en valor les dones que han servit de precedent. En aquest sentit, Guerrero creu encara hi ha molt per fer en "un món que, on molt masculí que sembli, la mirada femenina és molt positiva".