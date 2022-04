L’entrenador de l’equip aleví de futbol del CF Bufalà ha protagonitzat un lamentable episodi de violència durant el partit que enfrontava al seu equip amb el Premier Barcelona. Després de ser expulsat, Luis Morales, de 23 anys, ha saltat al camp per recriminar a la col·legiada, María García, algunes de les seves decisions. Durant uns moments de tensió, el tècnic ha fingit amb colpejar la noia, que ha manejat la situació amb professionalitat i sang freda.

Des del club, ja han traslladat el seu suport a la noia a través d’un comunicat oficial. Al seu torn, l’entrenador també s’ha manifestat a través de les xarxes socials, on s’ha disculpat públicament amb l’àrbitra i ha anunciat la seva dimissió després dels fets.

Conats d’agressió

Les imatges compartides via xarxes socials, que s’han viralitzat en qüestió d’hores, capten com l’entrenador del CF Bufalà irromp al terreny de joc per adreçar-se directament a l’àrbitra. Mentre altres membres miren de parar-lo, el dirigent de l’equip aleví fingeix amb colpejar la col·legiada, a qui crida repetidament recriminant les seves decisions. Posteriorment, el tècnic continua protestant, aquesta vegada ja més calmat.

Luis Morales, el noi de 23 anys que ha protagonitzat els lamentables fets, ha respost amb un comunicat al vídeo de l’incident: «Vinc a donar la cara i a assumir tot el que ha passat», ha començat dient el tècnic. En la seva declaració, Morales s’ha disculpat amb l’àrbitra i ha anunciat la seva dimissió amb penediment: «És imperdonable una actitud així i crec que és el mínim que he de fer», ha dit.

Comunicat del club

El CF Bufalà també s’ha manifestat via xarxes socials, on han emès un comunicat condemnant els fets i confirmant la dimissió de l’entrenador després d’una reunió d’urgència que va tenir lloc després del partit. També en aquesta ocasió han traslladat les seves disculpes a l’àrbitra, que ha rebut milers de missatges de suport i reconeixement a la gestió que va portar a terme davant una difícil situació.