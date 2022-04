El Riesen Ludwigsburg serà el rival a vèncer si el Baxi Manresa vol arribar a la final de la Final Four de Bilbao i alçar el seu primer títol internacional. El conjunt bàvar és el quart classificat a la lliga alemanya i es troba a la ciutat de Ludwigsburg (al sud d'Alemanya a uns 250 km de Munic).

El seu paper a la Champions ha sigut molt destacable i comptant que no partien com a favorits. Però durant la primera fase de la competició van acabar primers del grup A amb un balanç de 4 victòries i 2 derrotes, per davant del Tenerife (4-2), el Prometey (3-3) i el Sassari (1-5). En la següent fase de grups, es van classificar com a segons amb 4 victòries i 2 derrotes, per darrere de l’Hapoel Holon (4-2) i per davant de Dijon (3-3) i Galatasaray (1-5). Finalment, els alemanys van aconseguir el seu bitllet per a la Final Four després de vèncer en el tercer partit al Cluj Napoca.