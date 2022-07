L'atleta de Sant Salvador de Guardiola, Martí Pla, es converteix en el primer atleta català a participar en la màxima competició esportiva de crossfit, els CrossFit Games que se celebren a principis d'agost als EUA. Pla, de 17 anys, ha explicat a Regió7 com està vivint aquesta preparatòria i com ha sigut el camí per arribar fins aquí.