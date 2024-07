El manresà Thierno Boubacar Diallo, de l'Egiba, es prepara aquests dies per a l'estrena de dissabte als Jocs Olímpics de París. El bagenc s'ho juga gairebé tot en les classificatòries que es faran a partir de les vuit del vespre. Les notes que hi treguin han de servir per ajudar l'equip espanyol a entrar a la final per equips, que seria dilluns, i a ell mateix per classificar-se per a la final individual, a la qual ja va entrar en els passats mundials d'Anvers.

En la seva segona participació a uns Jocs, ja que va ser a Tòquio fa tres anys, Diallo, bronze europeu en paral·leles el 2023, intentarà també entrar en la final dels vuit millors d'aquest aparell, la qual cosa ja li garantiria una plaça de finalista olímpic i diploma, i el faria aspirar a medalla.