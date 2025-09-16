Laia Font, sisena a la final de salt de la Copa del Món de París
Laia Font, gimnasta de l'Egiba, ha finalitzat 6a a la final de salt de la Copa del Món de París celebrada en un Accor Arena ple a vessar. La gironellenca ha assolit una puntuació mitjana de 13,466 després de rebre una nota de 13,833 en el primer salt i un 13,100 en el segon. El seu entrenador, Xavier Casimiro, ha fet una valoració molt positiva de l'actuació de la jove a la competició: "Estem molt contents perquè hi havia les millors saltadores del món".