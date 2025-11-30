Així ha estat la cursa de diumenge de l'EnduRoc a Les Comes
Les Comes ha viscut un final de festa apoteòsic amb la disputa de les darreres curses de la quinzena edició de l’EnduRoc, la gran festa de l’enduro de casa nostra. Una quinzena edició de la popular prova que ha estat marcada per la presència de públic durant tot un cap de setmana on el brunzit del motor i l’olor de benzina cremada s’han apoderat de l’ambient del privilegiat entorn natural situat a la part alta de la riera de Bogadella. En la plana esportiva, Josep Garcia ha revalidat el triomf aconseguit l’any passat, sense donar opció a cap del centenar de rivals a la categoria Sènior i Junior. Més informació