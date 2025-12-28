Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar
Isidre Esteve, ja ho té tot preparat per emprendre, per 21a vegada, l'aventura del Dakar. L'experimentat pilot d'Oliana afrontarà a partir del 3 de gener la prova d'automobilisme de resistència més dura del planeta, reivindicant un any més que la greu lesió que el va deixar en cadira de rodes el 2007 no ha estat més que una injecció de motivació per continuar trencant barreres i aconseguint nous objectius. Tant a la vida com damunt la sorra del desert. Més informació