Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin
Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar

Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar

Així es prepara el cotxe d'Isidre Esteve per competir al Dakar

RRSS WhatsAppCopiar URL

Isidre Esteve, ja ho té tot preparat per emprendre, per 21a vegada, l'aventura del Dakar. L'experimentat pilot d'Oliana afrontarà a partir del 3 de gener la prova d'automobilisme de resistència més dura del planeta, reivindicant un any més que la greu lesió que el va deixar en cadira de rodes el 2007 no ha estat més que una injecció de motivació per continuar trencant barreres i aconseguint nous objectius. Tant a la vida com damunt la sorra del desert. Més informació

Tracking Pixel Contents