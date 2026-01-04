El gimnasta olímpic Thierno Diallo explicarà la seva experiència de vida en un llibre
El gimnasta manresà Thierno Diallo (EGIBA) ha anunciat a l'espai Tot Esport 360 de Barcelona que està treballant en la redacció d'un llibre impulsat per l’Ajuntament de Manresa, en què reconeix la seva trajectòria i situa la fortalesa mental com a condició fonamental per arribar a l’elit. Diallo ha participat amb la selecció espanyola en dos Jocs Olímpics. Tot Esport 360 ha posat en relleu el potencial esportiu de Catalunya en un esdeveniment centrat en la promoció, la pràctica i l’exhibició de diferents esports i els seus esportistes d’elit. En quatre dies de Nadal, més de 12.000 persones hauran passat per les instal·lacions de l’INEFC, a Montjuïc, i hauran tingut la possibilitat de veure centenars d’atletes referents en una quarantena de disciplines.