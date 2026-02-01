Quins cotxes clàssics del Rallye Monte-Carlo Historique han passat avui per Manresa?
Més de 300 persones s'han concentrat avui a la plaça Sant Domènec per gaudir del control de pas del Rallye Monte-Carlo Historique. Aficionats del motor han gaudit dels models clàssics més impressionants i de pilots reconeguts com Antonio Sainz Cenamor o Luis Climent Asensio. En total, per Manresa han passat 26 cotxes entre els quals hi havia marques com Porsche, Volkswagen o Autobianchi, entre altres. Descobreix quins vehicles s'han vist a la ciutat avui i qui els conduïa.