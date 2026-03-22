Núria Tarragó travessant la línia d'arribada de la Cursa del Roc Gros
La corredora manresana Núria Tarragó s'ha proclamat aquest diumenge al matí campiona de Catalunya absoluta de trail per primera vegada. La jove atleta de l'Avinent Manresa ha travessat en primera posició la línia d'arribada a la Cursa del Roc Gros que es disputava als Hostalets de Balenyà. El podi en categoria femenina l'han completat Natàlia Gonzàlez i Ahlan Elkakdi, ambdues representants dels Joves Atletes de Berga (JAB).