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VÍDEO | Toni Bou torna a entrar al Llibre dels Rècords Guinness

VÍDEO | Toni Bou torna a entrar al Llibre dels Rècords Guinness

Vídeo: Marc Llohis / Foto: Jordi Biel

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VÍDEO | Toni Bou torna a entrar al Llibre dels Rècords Guinness

Vídeo: Marc Llohis / Foto: Jordi Biel

Piera
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Toni Bou continua fent més gran la seva llegenda, i encara que sembla impossible, la seva figura cada vegada transcendeix més la seva impecable trajectòria esportiva. Aquest mateix migdia, a la seva Piera natal, el pilot de trial més llorejat de tots els temps ha inscrit, per tercera vegada, el seu nom al Llibre Guinness dels Rècords. Un esdeveniment que ha reunit a la població anoienca centenars de persones per presenciar-ho en rigorós directe. Més informació

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