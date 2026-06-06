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Pep Guardiola arriba a La Salle per inaugurar la Cruyff Court de Manresa
El ja exentrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, ha generat una forta expectació a La Salle de Manresa per la seva presència en la inauguració d'una Cruyff Court que durà el seu nom a l'escola. El tècnic ha arribat cap a dos quarts d’onze del matí, on l’esperaven diverses autoritats municipals, entre les quals l’alcalde Marc Aloy, així com nombrosos aficionats. Guardiola ha estat rebut amb entusiasme i no han faltat les peticions de fotografies per part dels assistents, que l’han acollit amb calidesa.
Es tracta de la segona pista d'aquest tipus que hi haurà a la ciutat, després de la ubicada a la plaça del Milcentenari de la capital bagenca i que du el nom de Manel Estiarte. Més informació