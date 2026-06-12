Bàsquet/Lliga Endesa
Dani Pérez: "Amb Scariolo no hem tornat a parlar més després de les meves opinions sobre Lorenzo Brown"
L'excapità del Bàsquet Manresa reitera, com va manifestar després d'haver anat a la selecció, que no comparteix, tot i que entén, la nacionalització del base estatunidenc
Dani Pérez, excapità del Bàsquet Manresa, no és un home de polèmiques, però en va viure una quan, després d'haver estat convocat per la selecció espanyola en dues finestres FIBA, va mostrar la seva disconformitat amb la nacionalització del base Lorenzo Brown. El seleccionador, Sergio Scariolo, no el va convocar més.
De tota manera, el base diu que la seva relació amb l'italià ha acabat "ni bé, ni malament. No hem parlat més després d’això. No comparteixo la seva visió, tot i que l’entenc, i suposo que ell pot entendre la d’un jugador espanyol sobre el tema".
El jugador de l'Hospitalet es ratifica en el fet que "hi ha nacionalitzacions, i nacionalitzacions. Un jugador arrelat, doncs bé, però si no ho està. A més, Espanya és una potència de bàsquet. No comparteixo aquesta manera de nacionalitzar. Per a mi, en una selecció hi ha generacions bones i si venen les dolentes, hauràs de treballar amb la base".
El seu últim partit a Manresa va ser, coses de la vida, un triomf sobre el Madrid de Scariolo.
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