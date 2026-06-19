Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Isidre Esteve ja està acumulant quilòmetres de cara al proper Dakar
Després de diversos mesos de recuperació, Isidre Esteve i Txema Villalobos tornen a estar en peu de guerra. El pilot d'Oliana i el seu copilot han encetat ja el programa d'aproximació i preparació de la propera edició del Dakar, en què tornarà a participar-hi al volant del Toyota DKR Hilux de la màxima categoria del ral·li raid més dur del món, Ultimate/T1+. Més informació