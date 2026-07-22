Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
VÍDEO | Vandalitzen un mural de Ferran Torres fent un petó a la Copa del Mundial de futbol a Barcelona
El mural d'uns 10 metres quadrats que un artista urbà havia dedicat a la victòria de la Roja en el Mundial de 2026 a la plaça d'en Joanic de Barcelona, al barri de Gràcia, s'ha pogut observar només un parell de dies. Durant la jornada d'ahir, es van formar cues de veïns i turistes per retratar-se davant la imatge. Avui, la fotografia ja no és possible perquè aquesta matinada uns desconeguts han cobert amb pintura blanca la imatge representada pel grafiter, Ferran Torres fent un petó a la Copa, i han escrit missatges contra Espanya i reivindicacions sobre les seleccions catalanes.