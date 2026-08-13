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Així ha estat “El Somni” de l’ACB amb Martí Raurich, soci del Kids&Us Manresa
No ha estat fàcil, però finalment ho ha aconseguit, Martí Raurich ha estat el primer guanyador de "El Somni", el nou projecte que impulsa la Fundació del Bàsquet Manresa que permet que un jugador no professional pugui viure una pretemporada envoltat dels jugadors del primer equip del Kids&Us. Un procés de selecció dur, fins al punt de coincidir en gairebé tots els punts amb els que seguiran els jugadors professionals dilluns vinent, dirigit pel cos tècnic del primer equip manresà, i que tenia el condicionant d'haver d'amotllar-se a les necessitats d'un tècnic tan exigent com Diego Ocampo. Més informació