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Gabriel Jesús confia en el seu estat físic: "El meu genoll ja no és un problema"
EFE
Barcelona
El davanter brasiler Gabriel Jesús, que aquest dimarts ha signat com a nou jugador del FC Barcelona fins al 2029, ha assegurat que les lesions que ha patit al genoll formen part del «passat» i que ja no suposen «un problema» per a ell.
«Els darrers dos anys han estat molt complicats després de la lesió al genoll, que em va deixar gairebé un any fora. A banda d’això, estic molt bé i em trobo molt bé físicament», ha afirmat el futbolista de São Paulo durant la seva presentació com a nou jugador blaugrana. Més informació