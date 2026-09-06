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Els inicis dels recorreguts de 10 i 5 quilòmetres de la Cursa del Mosquit
La desena edició de la Cursa del Mosquit ha confirmat a tots aquells que encara en tenien dubtes, que recuperar aquesta tradicional prova popular ha estat un encert. Al voltant de 200 corredors s'han reunit aquest diumenge al matí al Parc de l'Agulla per completar els circuits de 5 i 10 quilòmetres que proposava l'empresa manresana Vibra Sports, organitzadora de la cursa juntament amb The Club Padel Manresa. Una edició rodona que recuperaven després de sis anys d'inactivat, d'ençà de l'arribava de la pandèmia de la Covid-19. Més informació