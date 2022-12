Argentina jugarà els quarts de final del Mundial de Qatar després de doblegar a Austràlia no sense sofriment. Un mà de 'Dibu' en el minut 97 ha salvat a la Albiceleste de rebre l'empat a dos. Messi i Julián Álvarez van marcar per als locals i un gol de Enzo Fernández en pròpia porta va ajustar el marcador i va fer creure a Austràlia fins a l'últim minut. Els de Scaloni, liderats per la qualitat de Messi, van tenir també diverses ocasions en el tram final, però Lautaro no va estar precís