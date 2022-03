Una cinquantena de camioners ha tallat la C-25 en el marc de l'aturada per protestar l'encariment del combustible agreujat per la guerra a Ucraïna. Aquest tall ha provocat dos quilòmetres de cua al vial on s'ha dut a terme i quatre a la C-55, segons del Servei Català de Trànsit. Les mateixes fonts expliquen que aquest grup s'ha situat en alguns moments a la C-55, motiu pel qual les retencions també s'han notat en aquest vial. Entorn les 11 h del migdia, el grup s'ha desplaçat cap al polígon Santa Anna de Sant Fruitós. Allà, han fet piquets informatius a companys del sector.