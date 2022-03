La presència constant de porcs senglars a diferents punts del nucli urbà de Monistrol de Montserrat ha generat preocupació entre els veïns. Segons han explicat diversos veïns a Regió7, la presència és habitual tant en alguns punts del nucli que queden a la dreta de la llera del riu Llobregat, on hi ha el nucli antic del poble, entre la C-55 i la muntanya de Montserrat, com també a la part esquerra, ja a l’altre costat de riu i carretera i també al voltant de l’escola Fedac.