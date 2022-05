Cinc segons clau per identificar el violador d'Igualada

Quatre segons d'un vídeo han estat claus per identificar l'autor de la violació a una menor la nit de Halloween a Igualada. La seqüència mostra com diverses persones s'apropen a un grup de joves, increpant-los, després de veure com havien colpejat alguns vehicles. L'autor de l'agressió a la menor de 16 anys, Brian Céspedes apareix uns quatre segons, editats a càmera lenta en el vídeo que ha pogut obtenir Regió7.