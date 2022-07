Llàgrimes als ulls i cares d'incredulitat mentre les flames engolien tot un turó davant dels seus ulls en qüestió de minuts. Aquesta era l'escena que s'ha viscut cap a 2/4 de 6 de la tarda d'aquest diumenge a l'entorn del pavelló de Sant Fruitós de Bages. Desenes de persones s'hi han reunit per veure com les flames de l'incendi del Pont de Vilomara arribaven a tocar a la porta del nucli urbà. Darrera de la muntanya que el foc estava calcinant fins arribar al peu de la C-16, hi quedava una urbanització de les Brucardes ja desallotjada.