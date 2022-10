Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 18 i 19 d'octubre dues plantacions de marihuana a l'interior de dues naus industrials a Olesa de Montserrat i Riudoms. Van detenir sis homes com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric i van intervenir gairebé 3.000 plantes i 22 quilos de cabdells. La investigació es va iniciar al setembre quan investigadors de la comissaria de Martorell van tenir coneixement que en una nau industrial d'Olesa hi havia una possible plantació. Mesos enrere, els mateixos agents ja havien desmantellat una plantació en aquesta mateixa nau.