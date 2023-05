Un camió amb grua ploma ha topat i ha fet caure aquest divendres a la tarda un panell informatiu a l'A-2, al seu pas per Martorell. L'incident ha provocat més de 8 quilòmetres de cua en direcció Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, el conductor no ha patit ferides i, tot i que s'ha reobert un carril, es recomana que aquest vespre si s'ha de sortir de Barcelona direcció sud es faci per la B-23 i l'AP-7. Les imatges, del SCT, mostren el camió i les retencions.