La Policia Nacional ha detingut a Salou un "perillós" fugitiu de les autoritats italianes acusat d'agredir i apunyalar un policia italià al desembre de l'any passat. Sobre el detingut constava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte d'homicidi agreujat en grau de temptativa, pel qual s'enfronta a una petició de pena de fins a vint anys de presó. El fugitiu s'amagava a Salou amb dos companys italians més, "també altament violents". Feia servir documentació falsa i es feia passar per ciutadà romanès. De fet, se l'havia detingut amb aquesta identitat per un robatori amb força. L'arrestat s'ha posat a disposició judicial.