El Museu de la Tècnica de Terrassa (MNATEC) ha hagut de ser desallotjat aquest dimarts a la tarda enmig de l'intens xàfec que ha caigut a la ciutat, que ha deixat 46,2 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora i ha desbordat unes rieres que han arrossegat alguns cotxes. En el cas del museu, l'avís que ha alertat els Bombers indicava l'esfondrament d'un mur del soterrani. El cos d'emergències encara revisa l'indret, però les primeres informacions indiquen que el dany no és estructural. A banda, la pluja ha afectat les carreteres C-16, C-58 i B-40 al seu pas per la ciutat, que s'han hagut de tancar. Prop de les 6 de la tarda han estat reobertes.