Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor que els últims tres mesos s'ha saltat el peatge de Vallvidrera (Barcelona) diverses vegades passant la barrera darrere del cotxe del davant. A més, posteriorment, feia avançaments temeraris dins dels túnels.

Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, el conductor feia avançaments dins del túnel fent servir el carril central de la via quan aquest estava tancat a la circulació.

A través de les imatges gravades per l'empresa d'explotació del túnel, només aquest mes de juny, s'ha detectat el vehicle una desena de vegades perpetrant aquestes infraccions, sempre en dies feiners, en sentit Barcelona i entre les 6 i les 7 del matí.

El 20 de juny passat un usuari va trucar a l'empresa d'explotació del túnel queixant-se dels avançaments del turisme.

Els Mossos van organitzar un dispositiu per atrapar-lo el dia 22: cap a les 7 h del matí es va detectar el vehicle, que va tornar a saltar-se el peatge, situat al quilòmetre 7, utilitzant el mateix procediment, i posteriorment, dins del túnel, va realitzar un avançament prohibit envaint el carril central tallat a la circulació.

A la sortida del túnel, la policia va aturar el vehicle i va identificar el conductor, a qui li van notificar les infraccions i la denúncia interposada contra ell per no mantenir la distància de seguretat, no pagar el peatge i la conducció temerària.