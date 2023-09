Ensurt al Pont de Vilomara per un incendi que s'hauria originat en uns cables elèctrics del municipi i que hauria afectat massa forestal propera al nucli urbà. Els Bombers han rebut l'avís del possible incendi al voltant de les 19.50 h. Sembla que el foc s'hauria originat en uns cables elèctrics del carrer Lleida i que s'hauria estès cap a la zona forestal que queda al costat del nucli urbà, a l'est del municipi.