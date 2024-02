Veïns dels dos edificis calcinats per l'incendi registrat en el barri valencià de Campanar han mostrat la seva "impotència" per com han viscut els fets, atès que "no podien fer res", simplement "sortir corrent" o veure com les flames es propagaven a través de les càmeres de seguretat instal·lades a la seva llar.

És el cas de Belén, veïna alemanya que residia en el quart pis de l'edifici. Dijous no es trobava en el seu habitatge perquè s'havia desplaçat fins a la seva segona residència a Dénia (Alacant). "He vist cremar el meu pis per les càmeres de seguretat que tenia dins de l'habitatge, he vist com es cremava tot", ha assegurat. "Va començar a sonar el telèfon quan encara era petit l'incendi i no donàvem crèdit que al que estava passant. Tenim a casa càmeres de seguretat i hem vist en directe com s'anava cremant primer el saló, després el dormitori, fins que van deixar de funcionar. I gràcies a Déu ens ha enxampat a Dénia, no érem aquí, hem arribat ara mateix", ha relatat.