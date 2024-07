Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització internacional per estafar més de 2,5 milions d'euros a més d'una vuitantena de persones d'edat avançada. El grup, que operava de forma deslocalitzada entre Portugal i Catalunya, feia trucades massives a persones grans fent-se passar per empleats d'una entitat bancària i es coordinaven per presentar-se als seus domicilis, on s'apropiaven de targetes bancàries i pins de seguretat. També els sostreien joies, diners en efectiu i dispositius electrònics fent servir la intimidació i, en alguns casos, la violència. En l'operatiu, que s'ha realitzat conjuntament amb la Policia Nacional i la Policia Judiciària Portuguesa, s'han detingut 54 persones, 7 dels quals han ingressat a presó.